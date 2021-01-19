一位民眾前往桃園某火鍋店點了一盤澳洲和牛，但「和牛」本人，卻讓他感到相當的意外。（翻攝爆料公社官網）

火鍋店肉品琳瑯滿目，你認的出各類肉嗎？日前一位網友前往桃園一間火鍋店消費，點了一盤高級和牛準備大快朵頤，孰料，店員送上的「和牛」油花分布不均，一片紅看起來相當柴。網看完照片紛紛取笑原PO，「你點的是呵呵牛啦。」

一位網友18日在臉書社團《爆怨公社》發文，他前往桃園一間火鍋店，點了一盤M9澳洲和牛，想享受軟嫩和牛帶來的舌尖饗宴，過一會兒，店員送上了一盤肉，卻讓他看了超級愣，直呼「這根本就不是和牛有夠誇張」。

透過圖片可看見，店員所送上的和牛，油花集中分布在肉片上緣，而和牛因血統與飼養方式，造就其肉質軟嫩，油花分布細緻且均勻，普遍所見的和牛切片，則是紅白相間，構成一片華麗的紋理，再比對網友所PO出的照片，外型相去甚矣。

文章在網路發布後，不少網友寫下留言，「當客人都白癡」、「是呵呵牛，你聽錯了」、「是不是工讀生切肉拿錯了」、「和是and的意思，他這裡的和牛是指以及牛的部分」、「那隻牛名字真的叫『阿和』呀」、「這應該是養在河邊的牛，河牛」。

(中時新聞網)