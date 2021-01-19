在台灣幾乎人人都去念大學，對此，一名網友好奇，辛苦讀書多年，大學畢業之後有人來在領2萬元的薪水嗎？引發網友討論，許多人分享「殘酷的薪資現況」，有專業技能也只領26K，許多年資5年以下的人，月薪僅28至32K。許多人大學混畢業，就覺得自己很厲害。

一名網友昨在PTT上發文分享，撇開身心障礙者、低學歷或是打工仔，大家身邊有「大學畢業、好手好腳且家庭都正常的人，卻每個月只領兩萬元的薪水嗎？」

貼文引發網友熱議，「台北業務一堆26K」、「在台北當行政助理23K」、「朋友當補習班老師，最低一個月17K」、「當幼稚園老師cp值超低，聽親戚說做10年不到4萬」、「去應徵影音相關工作，新人價26k-28k」、「服務業真的蠻多的」、「鄉下多的是連基本薪資都沒有的」、「我家樓下搖飲料的妹妹都有32K耶！」

也有網友指出關鍵「一堆人混個大學畢業，就以為自己很厲害」，但其實許多年資5年以下的人，都還領著每個月28至32K的薪水，直接上求職網站搜尋，設定大學畢業、工作資歷三年的條件，其實就可以發現，許多工作都只開基本薪資。

對此，不少網友則表示「前幾天新聞說國人平均薪資4萬9，創新高，真的麻煩不要再造謠了！」根據主計處薪情平台，以4萬9989元並點選「經常性薪資」搜索，統計圖表將全台受僱員工的薪資劃為10分位數區間，其中薪資4萬9989元的人落在第8到第9區間線之間，遠超過8成受僱者的薪水。

(中時新聞網)