亨泰光學公司（6747）1月19日新上櫃掛牌，每股上櫃掛牌價100元，櫃買中心19日上午9時舉行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請亨泰光學公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商-永豐金證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。

亨泰光學公司主要從事硬式隱形眼鏡之研發、製造、銷售及隱形眼鏡護理產品之販售，2019年營收為4億8,834萬元，稅後盈餘為1億1,528萬元，每股盈餘為5.59元。2020年前三季營收為4億315萬元，稅後盈餘為1億862萬元，每股盈餘為4.92元。

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