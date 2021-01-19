外資喊高台積電目標價至千元，台股加權指數19日開高在15,716.64點，站上15,700點關卡。台積電（2330）開在618元，大型權值電子股如聯發科（2454）、聯電（2303）紛紛往上，而先前急跌的航運股也呈現反彈，帶動指數持續向上攻堅，進一步挑戰15,800點關卡。

美國股市18日因適逢馬丁路德金紀念日而休市一天。

元富投顧指出，經過台積電法說利多開高，上市櫃蹦出5,410億天量後，市場開始顯得謹慎，成交量也立刻再縮到3,500億元左右，而類股仍然可以保持輪漲格局。

未來要持續觀察的因素有二，一是國際股市變動，尤其是美國股市，在新任總統拜登上台後，美中關係、新的財政、稅賦紓困方案對企業獲利的影響，都可能影響到在歷史新高的美國股市，提防大幅拉回干擾到台股。

二是大盤價量變化，連兩次上市櫃超過5,000億成交量，市場當沖過熱造成投資人恐慌，短期不宜再出現5,000億以上更大量收長黑，否則多頭人氣可能潰散，進入整理格局，目前仍以月線15,000點當成停損停利點。

(工商 )