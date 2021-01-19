大陸女星鄭爽與舊愛張恒分手一年多後，鄭爽被爆出曾在美國找代理孕母，並於2019年12月、2020年1月得到2個寶寶，但因為鄭爽與張恒已分手，鄭爽還被傳出音檔、脫口要棄養，她甚至激動爆粗口：「孩子真的打不掉，X的，我都快煩死了」，儘管鄭爽尚未對外回應，但她毀滅三觀的發言一出，不僅引發外界熱議，連粉絲後援會的會長也都心碎，宣布脫粉，並呼籲鄭爽給外界一個交代。

鄭爽被爆在美國找代理孕母，陸媒也曝光孩子的美國出生證明，一男孩、一女孩還分別是2019年12月、2020年1月出生，而父親的英文名為「Heng ZHANG」、母親的英文名字為「Shuang ZHENG」，母親的生日也與鄭爽生日相同。

但鄭爽與張恒已分手，鄭爽被爆向張恒提出棄養孩子，連錄音檔也曝光，鄭爽甚至激動爆粗口：「孩子真的打不掉，X的，我都快煩死了」，儘管鄭爽尚未對外回應，但她毀三觀的言論一出，讓鄭爽的形象已全黑，連她110萬官方後援會會長也發文宣布「脫粉」。

鄭爽官方後援會的會長發文宣布「脫粉」。（圖／取材自微博）

後援會會長昨（18日）在微博發文：「希望大家一定要有正確的三觀，不管怎麼樣，代/孕不對，棄養更不對」，會長也提到，現階段不要替鄭爽承擔、也不要替她辯解，認為現在是多說多錯「人生的每個階段作出的任何選擇都要會自己負責，不要為了一時痛快，說讓自己後悔的話」。

會長還發文喊再見，直呼「以後就是高貴的個體，我們追星追得好刺激，塌房都跟別人不一樣」，字裡行間流露出對偶像的心碎。

(中時新聞網)