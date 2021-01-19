部立桃園醫院群聚感染擴大，目前已有5名醫護染疫，其他同事身處壓力鍋卻仍得堅守崗位，婦產科名醫施景中昨晚在臉書分享一張桃園醫院醫師照片，表示照片中的醫師和他是球友，爆發院內感染後，朋友把家人都趕回鄉下避難，太太小孩不願與他分開，只好在家也戴著口罩，上萬網友看了相當不捨，紛紛留言致意。

部立桃園醫院群聚感染昨確診人數增至5人，中央流行疫情指揮中心宣部進駐部桃，成立前進指揮所，台大婦產科醫師施景中昨（18）日晚間在臉書表示，昨桃園衛生局已召開協調會議，聽在場的醫師轉述，所有支援的大醫院沒有人囉嗦，大家決定互相扶持，一起撐下去。施景中也透露，他的球隊兄弟，同時也是重災區的醫護人員，因疫情憔悴很多，但看到這麼多醫院願意幫忙，「我知道他們一定會挺的過去。」

這名醫護人員在部立桃園醫院，到家都還戴著口罩，令人心疼。（圖／翻攝自施景中臉書）

施景中進一步透露，這名重災區的醫護人員，在院內疫情爆發初期，把家人都趕回鄉下避難，但太太、小孩不願與他分開，變成在家都戴口罩。施景中說，這樣的痛苦，不是在談話節目中的那些醫學大老可以理解的，許多人認為都是未遵照SOP才會染疫，他反問「這些人真的知道SOP是什麼嗎？」

施景中也回憶，17年前台大是SARS重災區，在和平醫院淪陷後，許多大型醫院不願收治SARS患者，重症患者及疑似染疫民眾紛紛湧入台大；當時有不少的醫學中心表明，自己是私人醫院，不像台大有國家的補助，並以自己並非重症專責院為由拒絕。

施景中表示，當年的張上淳教授為了醫治染疫病患，兩度懷疑染疫，據了解，開協調會議時，在座的7大醫學中心院長，皆是張上淳的老師，面對其他醫學中心拒收SARS患者，張上淳忍不任哽咽問「大家究竟愛不愛台灣？」在座大老面面相覷、沉默許久後，終於點頭表示願意清出病房、動用人力，齊心抗疫。

施景中表示，台灣早已不是2003年SARS的台灣了，「還有人要說台灣只是運氣好嗎？」他也呼籲，若還有其他人不幫忙的，起碼不要扯後腿。對此，上萬名網友看了紛紛留言致意「永遠支持醫護人員，感謝你們。」

(中時新聞網)