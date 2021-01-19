根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)最新統計，加州已成為美國第一個，超過300萬位新冠確診者的州。雖然染疫率約在7.5%左右不算太高，但令醫界驚訝的是，加州疫情驚人的擴散速度。

2020年12月24日的平安夜，美國西岸加州確診者首次突破200萬，把其它像德州等大州給遠遠拋在腦後。同時，加州疫歿者也近3.4萬人。

根據此報告，加州身為全美人口數最多的一個州，在短短兩個月，染疫者就暴增三倍。其中，有三分之一染疫者是住在洛杉磯郡。同時，這百萬位確診病患，有十分之一都是被感染得疫的，但當地政府表示，實際數目不止應該是高達三分之一才對。

加州的醫療體系可以說幾乎已癱瘓，為了收治新確診者，醫院已經盡量騰出病房，目前約有2.1萬人尚在治療。不過，加護病房(ICU)卻少得可憐，整個加州才有約一千出頭個急診室。

(時報資訊)