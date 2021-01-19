根據《The Ringer》報導，火箭正在兜售剛透過交易從溜馬來的好手歐拉迪波，主要是怕今夏無法留住合約到期的歐拉迪波，因此提前作準備。

上周火箭、騎士、籃網以及溜馬完成一筆針對哈登的四方交易，火箭除了多個未來選秀權，還獲得歐拉迪波的加盟。然而歐拉迪波將在今夏成為自由球員，所以對火箭而言，為了避免到時竹籃打水一場空，極有可能在本賽季交易截止日之前再有動作。

根據報導已有多支球隊向火箭詢價交易歐拉迪波的可能性，而火箭的要價籌碼則是3個次輪選秀權。值得一提的是，今天火箭在客場挑戰公牛，歐拉迪波以先發球員身分上演在火箭的生涯首戰。

事實上歐拉迪波曾在上周被交易之後一度揚言不想待在休士頓，而是期盼能披上熱火戰袍，對此，熱火也非常期待歐拉迪波的加盟，進而增強後場戰力。但昨天歐拉迪波改口，如果在火箭打得愉悅的話，不排除留在休士頓，畢竟這是NBA的其中一筆生意，目前對他來說，家人的感受才是第一選擇。

現年28歲的歐拉迪波，2013年選秀以榜眼身分加盟魔術，第二球季起擔任球隊主力先發，2016年轉戰雷霆，隔年再披溜馬戰袍，可惜2018年因為受傷兩個賽季只打55場比賽，本季打了9場比賽，平均出場33.3分鐘，繳出20.0分、5.7籃板、4.2助攻、1.7抄截的漂亮數據。

(中時 )