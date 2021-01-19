民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，接著2月6日高雄市議員黃捷的罷免案也將投票，引發高度關注，至於立委部分，基進黨陳柏惟、民進黨吳思瑤也遭點名。對此，親綠名嘴吳子嘉表示，吳思瑤絕對不可能被罷免，但保證黃捷跟陳柏惟都會被罷免，存活率很低。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（18）日在政論節目「關鍵時刻」中分析，王浩宇如果這次罷免失敗的話，就變「大尾」了，明年選市議員一個人會拿到三個人的票，等於民進黨要陪葬兩個，怎麼可能讓他大尾起來，再大尾就選立委又卡一個，所以王浩宇「非死不可」，且是國民兩黨的支持者合作把他幹掉的。

至於黃捷罷免案同理可證，吳子嘉表示，組織動員很容易，7萬多人太簡單了，黃捷如果在那邊又是影響到綠營議員的票，如果把她拱大，罷免失敗就會變女王，「民進黨會死兩個到三個，所以不能給她活」，這很現實，是地方的利益也是算盤，地方議員很單純，沒有搞什麼大的意識形態。

黃捷與民進黨立委許智傑、多位議員，1月5日在高雄市議會召開記者會，綠營挺捷意味濃厚。（資料照／摘自黃捷臉書）

主持人劉寶傑問說，民進黨不是出來挺黃捷了嗎？吳子嘉回答，那個是嘴巴講的一套，沒辦法一定要這樣喊一聲，主任委員許智傑要講一講、要幫她，到時候就自保了，許智傑的議員也要開始自保。

最後，吳子嘉直指「陳柏惟就更別提了」，大概也是7、8萬票，可是他的問題比較慢，因為2月1日以後才能動手，但那個是藍軍區，講坦白的，標哥說現在不想管這些事情，但以標哥的能力，動員8萬票會有問題嗎？跟吃滷肉飯一樣簡單，隨便喊一喊3天就出來了。

(中時新聞網)