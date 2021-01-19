美股因馬丁路德金恩紀念日休市一天，台股在台積電等電子類股強漲帶動下，指數早盤大漲183點，重登15685.44點5日線之上。

台股早盤漲勢凌厲，9時15分達15795.26點，一度漲183.26點。權值股台積電今天股價持續走高，早盤達新台幣619元，漲12元，市值增加3111億元，攀高至16.05兆元，貢獻大盤約102點。

鴻海與大立光股價同步止跌彈升，被動元件族群在漲價題材發酵下，也有不錯表現，整體電子類股指數漲逾1%，為盤面多頭指標。（編輯：楊凱翔）1100119

(中央社)