民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免後，藍營士氣大增，外界關注這波氣勢否能延續到2022選戰、甚至傳出前高雄市長韓國瑜可轉戰桃園。對此，資深媒體人吳子嘉認為，2022大選本來就對國民黨有利，很有可能拿下北北基桃四地，其中，國民黨只要能奪回桃園，桃園市長鄭文燦就GG了，他認為國民黨只要派出現任黨主席江啟臣參選，民進黨就恐失守桃園。

吳子嘉17日接受宅神直播專訪表示，2022地方選戰對國民黨非常有利，只要藍營能固守北台灣北北基桃四縣市，就大有可為。吳子嘉認為，2022選戰政黨因素占7成，個人因素僅占3成，民進黨因為開放萊豬進口搞到自己一身腥，因此他不看好民進黨在2022的選情，可以說運氣很背。

分析北北基桃這四地選情，吳子嘉直言，新北台北國民黨都會贏，基隆國民黨贏面也非常大，因為民進黨沒有強而有力的人選，桃園是這次藍綠對決中最重要關鍵之戰，只要民進黨輸掉桃園，桃園市長鄭文燦的未來之路就GG了。

吳子嘉強調，鄭文燦離開桃園後，桃園藍盤又會再度顯現，國民黨只要派出江啟臣就有絕對優勢奪回，但為何是江啟臣？吳子嘉指出，台中市長盧秀燕聲勢如日中天，民調高到連綠委蔡其昌都不敢出來爭奪，交通部長林佳龍也不願回去參選，在這樣情況下，江啟臣不如參選桃園，而且藍營在桃園也沒有夠強的人選，因此需要策略性的布局，江啟臣是非常適合的人選。

(中時新聞網)