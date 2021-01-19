拜登20日即將就職，美國總統川普離任進入倒數計時階段，身邊官員眾叛親離，只有一個人例外，那就是始終表現得忠心耿耿的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。
據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）19日報導，蓬佩奧加倍捍衛川普，痛批那些與川普分道揚鑣的人，並設法迎合川粉，而這對他走向白宮寶座舉足輕重。就在川普煽動鐵粉，６日暴力闖進國會大廈後，蓬佩奧告訴一群共和黨籍眾議員，「我認為歷史會牢牢記住我們」。
(中時新聞網)
拜登20日即將就職，美國總統川普離任進入倒數計時階段，身邊官員眾叛親離，只有一個人例外，那就是始終表現得忠心耿耿的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。
據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）19日報導，蓬佩奧加倍捍衛川普，痛批那些與川普分道揚鑣的人，並設法迎合川粉，而這對他走向白宮寶座舉足輕重。就在川普煽動鐵粉，６日暴力闖進國會大廈後，蓬佩奧告訴一群共和黨籍眾議員，「我認為歷史會牢牢記住我們」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。