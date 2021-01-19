美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）

拜登20日即將就職，美國總統川普離任進入倒數計時階段，身邊官員眾叛親離，只有一個人例外，那就是始終表現得忠心耿耿的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）19日報導，蓬佩奧加倍捍衛川普，痛批那些與川普分道揚鑣的人，並設法迎合川粉，而這對他走向白宮寶座舉足輕重。就在川普煽動鐵粉，６日暴力闖進國會大廈後，蓬佩奧告訴一群共和黨籍眾議員，「我認為歷史會牢牢記住我們」。

(中時新聞網)