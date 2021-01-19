隱藏在忠孝敦化站六號出口旁的辦公大樓二樓的「Intention」最近即將迎來六週年，走過了六個年頭，「Intention」陪伴了許多人數不清的夜晚，有歡笑、有浪漫或許還會參雜著些許憂愁與哀傷，集結了各個前來這邊的客人的喜怒哀樂。但不管你是為何而來，「Intention」要你莫忘初衷，希望你走進來後能重新擁抱自己的初衷，繼續往前進。

「Intention」整體工業風格的裝潢配上昏暗的燈光給人一種浪漫情懷，彷彿身處在國外，橙黃的燈光下酒杯中的瓊漿波光粼粼，反射出誘人又迷人的色彩為你的夜晚開啟最美的序幕。在這邊若是想要放鬆你也不用擔心會受到打擾，室內空間約可容納100人，有沙發區，吧台區，跟包廂區，但因為「Intention」生意實在太好啦！來這邊之前建議各位先訂位，如果是多人聚會就更得趕快訂位也免撲空喔！

翻開服務員遞上的菜單，你會發現怎麼找也找不到調酒區的菜單。別懷疑，絕對不是服務員忘了送上，「Intention」的調酒沒有酒單，你只需要告訴他們你想要的口感、味道、酒品他們就會為你調配出一杯專屬於你的調酒！怎麼樣是不是超浪漫啊？來到這邊約會，還能擁有專屬自己或情人間的調酒，完全能反映當時的心境做口味調整，絕對會讓你留下美好的回憶。這樣客製化的調酒不但給了調酒師更大的彈性以及發揮空間，也讓各位有機會接觸各式不同的酒品調配出的味道。在這裡，每一杯酒都有他的靈魂，融合了你的愛好與調酒師的技術，給你最理想的呈現。

用酒精喚醒你的初衷！「Intention」東區無酒單酒吧（圖／BEEMEN蜂報提供）

除了專屬你的調酒，店內時不時會與酒商合作或是推廣活動，或是店長發現了不錯的新酒品也會創意調酒讓大家嚐鮮！像是萬聖節就出了血袋調酒、情人節除了有情人餐點set以外還有馬卡龍或是貝禮詩奶酒為主題的甜蜜蜜調酒。來到這邊，不管幾次都會讓你驚艷，「Intention」真的讓你每踏進來一次，就重新感受到一次初相遇時的那份悸動！

用酒精喚醒你的初衷！「Intention」東區無酒單酒吧（圖／BEEMEN蜂報提供）

用酒精喚醒你的初衷！「Intention」東區無酒單酒吧（圖／BEEMEN蜂報提供）

除了調酒以及葡萄酒、烈酒等選擇，「Intention」的餐食可是一點都不馬虎。前面說了沒有酒單，但是菜單卻是超級精美又豐富！厚厚一疊絕對會讓你選擇困難症發作啦！每道餐點都超級精緻，就算是來慶祝重要的節日也超有面子！一道又一道精緻如藝術品的佳餚看出主廚的用心，配上你自選的葡調酒、烈酒或是專屬於你的訂製調酒，絕對會是最美好的享受。

六週年活動他們特意包下了電影院與老顧客們同歡，除此之外從早就開喝真的是超級適合作為一個週末的開端！雖然只有持邀請卡才能入場，但也別煩惱，從現在開始將「Intention」放入你的口袋名單，明天週年慶說不定就有機會參一咖啦！一家好玩、好喝又好吃的酒吧，用心經營與顧客之間的聯繫，希望每位來到這裡的你都能在酒精下沉澱，找回自己的初衷。

用酒精喚醒你的初衷！「Intention」東區無酒單酒吧（圖／BEEMEN蜂報提供）

用酒精喚醒你的初衷！「Intention」東區無酒單酒吧（圖／BEEMEN蜂報提供）

用酒精喚醒你的初衷！「Intention」東區無酒單酒吧（圖／BEEMEN蜂報提供）

用酒精喚醒你的初衷！「Intention」東區無酒單酒吧（圖／BEEMEN蜂報提供）

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(中時新聞網)