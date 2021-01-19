新的汽車集團和奢侈品股的上漲，反轉了早盤股市的下跌，歐股收漲。在投資人擔憂經濟復甦和家樂福取消合併消息下，歐股早盤低走。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲0.83點或+0.20%，為408.68點。美股周一休市，抑制了全球股市交易。

愛迪達大漲4.8%，帶動德國DAX指數漲0.4%；愛迪達推出年度系列新品。英國FTSE 100指數跌0.2%。法國CAC 40指數漲0.1%。

在券商看漲之下，瑞士奢侈品集團歷峰集團(Richemont)和法國LVMH集團大漲，成為泛歐指數表現最佳個股。

分析師對於中國上季經濟成長率數據不感興趣，因為眼前的新冠疫情發展已經不樂觀。

IG首席市場分析師Beauchamp指出，考量到自十月底以來的上漲，如果投資人下一個步驟是採取猶豫，是可以理解的。

歐企財報季在未來幾周展開，Refinitiv預估泛歐STOXX 600指數上市企業，第四季獲利率將平均下跌26.3%。

投資人亦關注義大利政局。現任總理孔蒂(Conte)面臨兩天的議會投票，在321席的議會中，脆弱的執政聯盟被外界認為不容易獲得多數。

然新的汽車集團Stellantis在義大利股市首上市大漲7.6%。飛雅特的FCA集團和法國標誌等的PSA集團上周正式合併，新公司為Stellantis集團，該集團同時在法國股市上市，也大漲6.9%。

家樂福開低走低，收跌6.9%，抹去先前因併購消息的上漲。加拿大Couche-Tard對家樂福的收購交易，雖雙方無直接證實，但幾近確定破局。

法國環保集團蘇伊士(Suez)大漲3.2%。該公司宣布獲得另一公司的收購報價。而先前提出收購要約的威立雅(Veolia)則下跌1.8%。

(時報資訊)