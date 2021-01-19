大聯盟官網今（19）日報導，教士、海盜、大都會隊正在進行一項多達7位球員的交易，教士隊補進海盜隊去年開幕戰先發投手馬斯葛魯夫（Jos Musgrove），輪值陣容增強，但網羅日籍投手田中將大的機率也跟著降低。

大都會隊獲得教士隊左投手盧切西（Joey Lucchesi），重建中的海盜隊則得到5名潛力新人，包括大都會隊外野手羅瑞格茲（Endy Rodriguez），教士隊外野手海德（Hudson Head）與右投手班德納（David Bednar）、費洛斯（Drake Fellows），以及左投手克魯茲（Omar Cruz）。

值得一提的是，教士隊先前為了交易小熊隊達比修有、光芒隊史奈爾（Blake Snell）兩大先發投手，已送出不少剛上大聯盟的球員或者小聯盟潛力新秀，這次再送出4人，真是不計血本補強大聯盟陣容。

馬斯葛魯夫已有5年大聯盟資歷，累計29勝38敗、自責分率4.33，去年擔任海盜隊開幕戰先發投手，但整季只出賽8場，戰績1勝5敗、自責分率3.86，明年球季結束將成為自由球員。

馬斯葛魯夫是聖地牙哥人，從小就成為教士球迷，對於能夠回到家鄉投球，他表示：「這一直是我的夢想，我想每位球員也都希望有機會回到家鄉的球隊打球，尤其是現在，我覺得教士隊從未像現在這麼美好。」

至於將被送到大都會隊的盧切西則有3年大聯盟經歷，去年出賽3場含2場先發，戰績0勝1敗、自責分率7.94並不理想，不過前年卻繳出10勝10敗、自責分率4.18的成績，是一位值得期待的投手。

(中時 )