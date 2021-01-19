大陸女星鄭爽體型纖瘦、外貌清新，2012年演出電影《畫壁》，被封為「華語電影近十年來大螢幕上最美的仙女」。昨(18日)前男友張恒卻爆料和鄭爽在美國透過代孕生下兩個小孩，之後女方一走了之回到大陸，張恒的微博小號也被起底曾在2019年1月19日發表結婚宣言，若屬實，可推測張恒是刻意在結婚兩周年前夕公布真相，雙方也算真正撕破臉。

鄭爽3年前參加《這就是鐵甲》與素人張恒結識相戀，2019年底兩人分手，最近人在美國的張恒大爆兩人在2019年領證結婚，女方不想生小孩就到美國找代孕，事後還反悔棄嬰。消息曝光後，張恒和鄭爽的微博小號都被起底，張恒疑發文暗示，兩人是在2019年1月19日領證。

疑張恒2019年發文暗示領證。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

當時張恒疑在鄭爽狗狗的微博「枸杞kris」甜蜜寫下：「今天我非常的開心和激動，因為我終於結婚了。一時間，縱使有千言萬語卻不知從何說起。但我知道，這萬語千言最終只能匯聚成兩個字，那就是『感謝』。首先要感謝在座的各位朋友在這個美好的周末，特意前來微博為我們小倆口的愛情做一個重要的見證，沒有你們，也沒有這場，讓我和妻子終生難忘的婚禮。」

網友回應。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

張恒又說：「我要特別感謝站在我身邊的這個女孩子，她抱著如此大的勇氣下嫁給我，讓我誠惶誠恐，在此我要說的是，以後我將以一百二十分努力讓她成為幸福的女人。」對此，網友虧說：「這語句這麼通順一看就不是爽寫的」、「祝爽姐結婚週年快樂」、「看來當年就是這天結婚的，鄭爽真的瘋，男的也是心機滿滿，這個鬧劇還能收場嗎」、「張恒選擇在結婚紀念兩週年的日子爆的」。

(中時新聞網)