日本知名連鎖折扣店唐吉訶德今早10點於西門町盛大開幕，開幕前現場聚集大批人潮，最早排隊的人，清晨5點半就到了。唐吉訶德特別邀來舞龍舞獅表演，炒熱現場氣氛，一同分享開幕喜悅。

唐吉訶德今日開幕 排隊人龍繞店一圈

受疫情影響，國人最愛去的日本，幾乎形同「斷航」，也因此，唐吉訶德確定開幕地點、日期後，不少哈日族摩拳擦掌，相揪衝一波，一解無法出國購物的苦悶。等待入場前，現場充滿興奮、期待的氣氛，許多人專程前來，看看日本原汁原味輸出的唐吉訶德，到了台灣有什麼不一樣。

唐吉訶德店長分享，第一位民眾5點半來排隊，是非常熱血的男性。一名民眾表示，他自己想來逛逛、買吃的，「我逛過日本的唐吉訶德，內部比較擠，台灣的看起來比較寬敞。」女性民眾特別想逛美妝，還有人最想買的是零食，例如梅子類的糖果、餅乾。一名媽媽來買小孩用品，她也逛過日本的唐吉訶德，對於台灣的舒適空間，印象深刻。

日前寒流來襲，台灣爆發暖暖包搶購潮，導致目前全台大缺貨，唐吉訶德專程從日本空運暖暖包來台，吸引不少民眾搶購；現場還真的訪問到趁休假從新竹來台北的民眾，找妹妹來買暖暖包；另外她們也想買生魚片等食材。

唐吉訶德今於西門町盛大開幕，一名男性民眾表示，特別來搶暖暖包。（圖／中時新聞網直播畫面）

另外還有民眾表示開幕價格真的很優惠，一名年輕女性分享，自己買了進口的日本草莓，過去曾在百貨公司購買，價格是799元，在唐吉訶德售價是一半，只要399元，原本想要搶購草莓界的夢幻逸品「淡雪」，但是現場已經沒有了，工作人員表示下一批已經在空運途中，因此他明後天還會來碰運氣。

(中時新聞網)