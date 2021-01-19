三星電子副總裁、集團實際掌門人李在鎔昨(18)日在首爾高等法院更二審被取消緩刑、當庭羈押，龍頭再次入獄超乎三星高層預期，據韓聯社報導，集團主要高層會在近期內召開緊急會議，嘗試建立總裁缺位時仍可正常營運的管理體制。利空過後，三星早盤股價彈升逾2%，當地時間10時33分暫報86800韓元。

1名三星高層表示，之前內部都認為首爾高院將維持2018年時有期徒刑2年6個月、緩刑4年判決，因此昨天得知李在鎔緩刑被取消同時當庭羈押，深受衝擊，緊急會議將討論如何最大限度降低李在鎔缺未影響。

一般都認為李在鎔仍能利用接受探視機會，在獄中聽取三星重點項目工作彙報，但韓國疫情雖已由之前高峰每日逾千人確診降至400人以下，各種限制措施仍未取消，只能用電話探監，因此李在鎔要在獄中做出重大投資或併購等長期規劃決策，並非易事。此外，去年10月病逝的前會長李健熙留下的遺產繼承與稅務問題決策，也被這次意外羈押打斷。

財政界人士告訴韓聯社，三星一直對李在鎔維持緩刑判決抱有希望，但結果卻與預期相反，管理體制調整難以避免。

52歲李在鎔2017年8月25日就因在前總統朴槿惠閨密干政醜聞中涉嫌賄賂其親信崔順實(現已改名崔瑞原최서원 )，被首爾中央地方法院判5年有期徒刑，也是當庭羈押，但2018年2月5日首爾高等法院在二審時減刑至2年6個月有期徒刑、緩刑4年，當庭釋放。不過去年韓國大法院(最高法院)全員庭審決定駁回，發還首爾高等法院更審。

更二審刑期和之前一樣，最大差別是取消緩刑。有分析指出，就算李在鎔不服要再提上訴，由於已經有過1次大法院全員庭審，要翻盤難度很大。

(中時新聞網)