大陸女星鄭爽18日爆出找代孕又棄養風波，讓她形象重挫，其實，她出道以來，情史可說是相當精彩，曾和男神張翰、歌手胡彥斌有過一段情，分手後都不歡而散，兩人也都不願再和她扯上關係。

鄭爽和張翰因合作《一起來看流星雨》擦出愛火，交往5年後分手，分手時張翰曾發文：「你今天所做的好與壞，在未來的某一天，福禍都會來找你的，別急。」現也被網友翻出來討論。

鄭爽曾與張翰、胡彥斌有過一段情。(圖／翻攝自微博)

去年，兩人傳出戴情侶戒，又一前一後進酒店，爆出復合消息，張翰工作室隨後也否認：「沒聯繫，沒復合。」似也說明兩人分開後就沒再連絡。而鄭爽和張翰分手後，又和胡彥斌爆出戀情。

鄭爽和胡彥斌多次傳出分合，還一度論及婚嫁，未料最後仍以分手收場，當時胡彥斌也曾發文：「我奮力的縱身一躍，以為越過山丘，你就會跟丟。還未落地就發現，前面有一個坑，它也許是糞坑，怎麼跳也跳不過去了。這一刻110求救是不是有用？」被指在形容與鄭爽的戀情。

而鄭爽和胡彥斌分手後，曾出書寫下關於胡彥斌的100件小事，男方還在微博幫忙宣傳，之後更拍到深夜幽會，就在外界以為兩人復合時，胡彥斌卻表示「人生中最後一次見面」，將刪光女方所有過去回憶。去年5月，胡彥斌又因再受鄭爽的新聞牽扯，發文直呼：「不想再有任何瓜葛。」

現鄭爽和張恒爆出在美國找代孕，還傳出在打離婚官司，她更打算棄養孩子，導致形象重創，不過目前她本人都沒有正式出面回應。

(中時新聞網)