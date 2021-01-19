新冠疫情加速了主題投資的重要性和速度！施羅德投信樂觀看待2021年債市，認為主題投資成主流，宜策略性加碼高收債、新興債等。

施羅德認為，疫情加劇了日益嚴重的社會不平等，這增加了對養老金和醫療保健方面的需求，並開啟了一些相關產業的投資機會；電信和資訊科技在經濟封鎖時幫助維持社會和企業的營運，他們始終站在改革的最前線。尤其隨著5G開始在全球推廣，這樣的趨勢也創造了很多投資機會。以外，施羅德投信最近一直在研究的另一個主題是在家辦公的需求轉變，而這項轉變的主要結果之一就是商務旅行的減少，但人們終究會回到辦公室以及需要商務旅行，只是不容易回到危機前的水準。

施羅德投信對全球債信仍相當樂觀，並認為其將隨著經濟復甦而上升，正面的政策環境也是另一支撐的因素。此外，預期經濟成長改善將支持企業的正向發展，最終可能使企業實際違約狀況低於2020年早期預估。債券類別部分，高收益債和新興市場債目前仍是我們的首選，一方面會受益於較高的經濟成長，另一方面也帶來良好的投資機會。至於投資級債的部分，由於它對於利率走高的緩衝作用不大，因此會更嚴格篩選投資級債持債。

在這個零利率和收益機會缺乏的世界，高收益債肯定會吸引投資人的眼光和資金流入，特別是許多投資人對該市場的配置仍然不足，近年來投資人也有將部分曝險從BBB轉移到BB的情況，這些發展都有助於未來利差的收斂。隨著企業獲利復甦有望，高收益債公司的槓桿指標很可能在2021年的某個時間點達到顛峰，過去，很多高收益債公司都有在2020年瀕臨倒閉的危機，因此，在獲利好轉的時期，企業可能會重新關注如何降低債務，這也會有利於後市表現。

還有是新興市場債。新興市場提供的實際殖利率很有吸引力，而且許多投資人對該市場的配置仍然不足，這是市場的正面因素。美元疲軟和外債融資成本降低也是一個支持因素，新興市場的殖利率確實看起來相當有吸引力。

(時報資訊)