疫情拖累，周一倫敦原油期貨下跌0.6%；過去幾周，受到疫苗推出以及沙烏地阿拉伯自願減產的提振下，原油期貨價格上漲。

然而由於美國醫療呈報流程不順暢，導致疫苗接種進度嚴重落後，加上目前英國累計新冠病毒確診數約340萬人次，死亡數更是為歐洲最高，來到近9萬人次，引發了市場對經濟複甦的疑慮。其中倫敦原油跌幅0.6%。

適逢美國馬丁路德金恩紀念日，NYMEX原油市場休市；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌0.35美元，報每桶54.75美元。(商品行情網)

(時報資訊)