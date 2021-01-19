《國際油價》疫情拖累 倫敦原油期貨下跌0.6％ 10:002021/01/19 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情拖累，周一倫敦原油期貨下跌0.6%；過去幾周，受到疫苗推出以及沙烏地阿拉伯自願減產的提振下，原油期貨價格上漲。 然而由於美國醫療呈報流程不順暢，導致疫苗接種進度嚴重落後，加上目前英國累計新冠病毒確診數約340萬人次，死亡數更是為歐洲最高，來到近9萬人次，引發了市場對經濟複甦的疑慮。其中倫敦原油跌幅0.6%。 適逢美國馬丁路德金恩紀念日，NYMEX原油市場休市；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌0.35美元，報每桶54.75美元。(商品行情網) (時報資訊) #倫敦 #原油期貨 #疫情 #下跌 #拖累 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 龍蝦慘遭陸拋棄 澳民眾餐餐吃到膩 業者怕最大惡夢到來 - 財經 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 特斯拉又出包... 台廠供應鏈冒冷汗 - 財經要聞 - 工商時報 台積電→1,000元、聯電→63元 晶圓雙雄 外資喊出新天價 - 財經要聞 - 工商時報 台積領軍 15檔股價、市值雙創新高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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