1.華邦電(2344)：DRAM現貨價及合約價提前上漲，昨外資回頭買超8641張，今早股價彈升逾1.5%。

2.商丞(8277)：外資昨回補買超134張，帶動今早股價開低走高逾3%。

3.台積電(2330)：昨外資又轉賣超2745張，惟有外資喊上千元新天價，今早開高走高達619元。

4.聯電(2303)：昨三大法人合計買超29644張、獲外資喊價63元，今早股價漲逾1.5%。

5.第一銅(2009)：昨外資轉買超1116張，加上LME期銅走升，今早股價強談逾6.5%，企圖收復5日線。

6.官田鋼(2017)：上月獲利4798.5萬元，昨外資買超439張，今早股價彈升逾4%，收復5日線。

7.中鴻(2014)：盤價8連漲、平均漲幅逾1成，外資連兩日買超，早盤股價彈升逾3%。

8.日月光投控(3711)：上季獲利寫次高，去年營運締3高，早盤上漲近2.5%，再寫波段新高價。

9.聯傑(3094)：疫情受惠股推升營運，加上車用、超商智慧商店題材，股價再拉第二根漲停，衝27.5元登天。

10.凌陽(2401)：不畏列入注意股，股價蠢動頻頻，晨盤帶量衝上漲停，再創波段新高價。

11.陽明(2609)：逃脫處置股恢復正常交易，開盤跳空觸及26.15元漲停，多空交戰爆出大量，目前仍維持逾6%漲幅。

12.普誠(6129)：外資轉買超相挺，早盤直奔18.35元漲停價，站穩所有短均。

13.精英(2331)：遠距需求仍在，外資連3日買超，早盤亮燈漲停。

14.雷虎(8033)：無人機後市看俏，外資連2日買超，早盤帶量攻漲停，創波段新高。

15.大同(2371)：三大法人昨聯手買超5千餘張，早盤漲逾8%、重返月線。

16.大亞(1609)：拓展能源事業有成，外資昨回補，早盤漲逾4%、收復短均。

17.帆宣(6196)：半導體大擴產為業績添火力，2021年業績看好再創高，股價朝130元前進，上漲逾3%。

18.健和興(3003)：業績帶動股價續強，今早再創高，漲幅達5%。

19.致伸(4915)：電腦周邊熱，年獲利拚成長，外資持續買超，支持股價跌轉漲。

20.勤凱(4760)：業績火，創高回檔有買氣，早盤重新站穩130元之上。

21.鄉林(5531)：積極推案+房市向好+股價低檔，今早強攻逾5.5。

22.台玻(1802)：玻璃價格傳漲聲，股價受加持，早盤勁揚5%。

23.長聖(6712)：轉機題材激勵上櫃掛牌後一路長紅，今再拉漲停，逼近歷史高點244.99元。

24.大立光(3008)：甩開股后緊咬，晨盤喜獲買盤點火急拉大漲4%，力返3000元。

25.玉晶光(3406)：近期股價跌深，在外資連2買相挺下，早盤止跌反彈3.6%，力返5日線。

26.環球晶(6488)：獲外資連2買，晨盤反彈3%，拚返5日線。

27.佳凌(4976)：電動車題材助威，晨盤放量衝高6%，穩站高崗。

28.乙盛-KY(5243)：電動車題材發燙，早盤獲買盤點火飆高4%，攻克70元。

29.亨泰光(6747)：今年營運展望樂觀，股價開高衝至133元，大漲3成以上，蜜月行情剽悍。

(編輯整理：李慧蘭)

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