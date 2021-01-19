亨泰光(6747)今日每股100元掛牌上櫃，挾著今年營運展望樂觀，股價開高衝至136.5元，大漲3成以上，蜜月行情剽悍。

亨泰光在台灣角膜塑形片(又稱ok片)市佔率過半，目前亨泰營收有55%比重來自大陸，45%為台灣，由於學齡兒童或青少年近視防控所用的「夜戴型」角膜塑形片市場尚未滿足，仍具有成長性。亨泰已拿到大陸第2張第3類醫材的上市許可，有利開展大陸的銷售成績。

亨泰光「夜戴型角膜塑型鏡」是透過光學設計及精密加工後的近視防控醫療產品，有效管理學齡兒童及青少年近視度數加深的速度，避免成年後成為高度近視族群」。亨泰光是台灣第一家取得「夜戴型角膜塑型鏡」製造上市許可的公司，也是在此領域市佔居領導地位的廠商，更是攻佔大陸角膜塑型鏡市場的唯一台灣廠商。

亨泰光109年受疫情影響成長稍有放緩，110年除了兩岸配鏡人口數持續增長外，亨泰光將開始在大陸進行第二張新證照角膜塑型片產品的行銷活動，在產品舒適度、價格及通路布局皆與原有證照產品做明顯區隔之下，亨泰光的大陸市佔率有機會持續成長，加上台灣市場持續推出功能性隱形眼鏡產品擴大驗配族群，海外業績也持續成長，經營表現持續亮眼應屬可期。

(時報資訊)