2020年存股投資術成為顯學，根據永豐金證券豐存股平台的統計，台股存股標的以ETF及金融股為焦點，美股熱門標的產業分散，從ETF、科技、金融、疫後復甦股都有；永豐金證券並宣佈，經審查評估，即日起將特斯拉納入豐存股美股平台投資標的，小額投資人一股就可以買入全球最火紅的電動車創新指標公司。

根據證交所統計，2020年是存股市場的爆發年，去年元月的整體台股市場的定期存股成交金額8億，11月份成交金額達20億，短短一年內成長幅度高達135%；永豐金證券在年初推出豐存股台股，7月份再推豐存股美股，成為擁有台美雙市場存股的平台，並以數位帳戶優勢服務，讓存股跟網購一樣容易，吸引年輕投資人加入存股行列，開戶及交易均呈現月月成長。

永豐金證券指出，從豐存股投資人的存股選擇可以看到台、美兩個市場的差異，從2020下半年的統計來看，台股存股前10名ETF佔了4檔，分別是元大台灣50、元大高股息、富邦公司治理100、與元大S&P 500，這四檔佔扣款筆數五成；此外、金融股以年均殖利率超過5％吸引投資囊括4檔；另外兩檔為台股護國神山台積電及傳產龍頭台泥；顯示投資人在台股存股的選擇策略以長期績優為主。

豐存股美股前十大熱門標的半數為ETF，顯見存股族喜好透過指數型ETF分散持股風險；在個股方面美股有更多元的選擇，從全球大品牌蘋果公司、股神巴菲特的波克夏海瑟威；此外、疫情復甦概念股也包括石油巨擘艾克索美孚、華特迪士尼公司等也進入熱門存股前10名，存股族逢低慢慢佈局的策略，這兩檔個股近兩個月肺炎疫苗正式發表後，分別大幅反彈36.7%與53%，勝過標普500指數14%漲幅。

永豐金證券並宣佈，自即日起豐存股美股標的新增特斯拉，存股族透過平台就可以一股一股買下全球頂尖的電動車龍頭，以1/6股價735美元來計算，只要2萬元台幣就可以成為特斯拉的股東；豐存股平台目前提供的美股標的包括32檔ETF及21檔個股。

豐存股Top10熱門排行榜(永豐金證券提供)

(時報資訊)