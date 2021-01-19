台北市勞動局勞動檢查處啟動兩階段的春安勞檢，針對北市轄內高風險作業的工作場所實施檢查，發現共34家事業單位違反《職業安全衛生法》，被罰鍰的件次達38件、罰鍰138萬元，其中北市勞動局長陳信瑜親自率隊檢查的台北大巨蛋，就被罰21萬元，呼籲雇主落實勞動法令，讓勞工安心作業。

為落實職業安全管理，勞動局18日突擊檢查大巨蛋及周遭大樓，發現大巨蛋營造廠的下包商違反《職業安全衛生設施規則》「使用2公尺以上合梯」，罰鍰3萬元；以及「勞工在2公尺以上處作業，未確實配戴安全帶，罰鍰3萬元。

至於承包的營造廠則違反《職業安全衛生法》「未善盡監督指揮管理」，罰鍰15萬元；大巨蛋工程總計被罰21萬元。陳信瑜表示，已當場要求盡速改善，勞檢處也會派員實施複查。

陳信瑜說，配合勞動部職業安全衛生署啟動全國春安檢查，北市勞檢處去年底已完成第一階段檢查，1月18日至2月26日將是第二階段檢查，但她發現，許多單位常因訂單大增而趕工，忽略職業安全衛生管理，恐釀成職災。

北市勞動局指出，截至18日止，共檢查72家事業單位，其中共34事業單位違反《職業安全衛生法》，罰鍰的件次有38件，總共罰138萬元。

勞動局說明，主要缺失為「雇主未提供適當安全帽，或未使工地作業人員正確戴用」、「雇主未依規定辦理工作人員及車輛機械的出入口」、「對於高度2公尺以上的屋頂、鋼樑、階梯、擋土牆等施工結構，未設置護欄、安全網等防護設備」等。

陳信瑜提醒，各事業單位應積極加強職業安全衛生自主管理能力，確實遵守勞動相關法令，全面做好防護及工時管理，防止勞工過勞及發生職災。

(中時 )