將進駐中科的入榮光機械，研發的液靜壓軸承組件，在業界擁有高穩定度的加工能力與極佳的產品壽命的特色。（中科提供／盧金足台中傳真）

機械產業是我國兆元產業之一，台灣更是全球第四大工具機出口國，中央政府推動「5＋2」產業創新，工具機為關鍵產業之一，工具機大廠榮光機械進駐中科，該公司CNC磨床產品應用廣泛，可用於模具、汽車、航太業、3C產業、醫療與能源等相關領域之加工與製造，進駐中科後，提升國際競爭力，比肩歐洲與日本一流廠商。

成立逾50餘年的工具機大廠榮光機械公司，主要研發製造外、內圓磨床、無心磨床及刀具磨床等產品，客戶群遍布全球四十餘國，產品自製率高且品質穩定，未來將投資2億元進駐中科園區，投入研發並精進軟硬體設備與技術，期能提升產品國際競爭力，比肩歐洲與日本一流廠商。

中科管理局表示，榮光機械公司磨床產品之所以能提供高精度製程能力，其中一項主要關鍵技術在於液靜壓軸承設計，經過持續不斷的修正和測試，使主軸與液靜壓軸承在運轉過程中，能藉由油膜的潤滑及支撐，達到高穩定度的加工能力與極佳的產品壽命。

此外，其液靜壓導軌技術，承襲靜壓軸承的設計應用，在滑動導軌上導入靜壓設計，靜壓導軌在接觸面位置，透過潤滑系統來降低金屬摩擦，確保機台運作時的高精度與軸向移動的耐磨性。

中科指出，榮光機械公司並與上市電子大廠共同合作，開發CAD／CAM非圓磨削軟體，透過榮光機械公司的專業研磨製造技術與擁有眾多的實務經驗的電子大廠專業程式撰寫技術相互搭配，使公司磨床產品更具競爭力。

(中時 )