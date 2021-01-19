中央流行疫情指揮中心為因應COVID-19疫情，預計今下午14:00由指揮官陳時中親自說明疫情及防疫作為等事宜。

衛福部立桃園醫院7天內累積5名醫、護確診，中央流行疫情指揮中心如臨大敵，派員進駐開設「前進指揮所」，就怕院內感染一發不可收拾。昨晚卻傳出，新增個案案863護理師的家人，有兩人疑似染疫。指揮中心發言人莊人祥表示，若有新增確診者，一律今日公布。

(中時新聞網)