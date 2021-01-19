基進黨立委陳柏惟2019年曾在臉書PO出祭品文，表示如果2020年能把他、黃捷跟王浩宇罷免掉，就要請全台灣人吃雞排。桃園市議員王浩宇罷免案通過後，網友翻出該篇文章，敲碗要吃雞排，不過陳柏惟卻稱時空背景不一樣，遭宅神朱學恒酸說，連嗆賭都這麼沒種、不敢面對。昨（19）日陳柏惟對此回嗆「朱學恒是什麼咖啊！」朱學恒聽了後則表示，很傷心。

陳柏惟接受媒體連訪時直指，「朱學恒是什麼咖啊！」強調未來還是可以發祭品文，「他們2020就沒有把我罷免掉啊，輸不起」，不解大家為何還隨之起舞。

針對罷免議題一事，基進黨立委陳柏惟接受聯訪回應，並回嗆「朱學恒是什麼咖啊！」（圖／中時新聞網）

對此，朱學恒在政論節目「新聞大白話」中坦言，覺得很傷心，沒想到過去那麼努力吸引陳柏惟注意，「他竟然忘記了我」，並捶胸口喊話「柏惟，要記得我啊！」「我就是那個咖」。

細數陳柏惟過去言論，包括香港人來台灣當兵、台灣海峽挖砂要給共軍潛艇入侵、愛吃美豬卻搞不清楚什麼是Honey Bacon、嗆賭都不敢怎麼打仗、連自己是國防外交委員會都搞不清楚，說是衛環委員會。朱學恒透過節目喊話，並提出小小要求，「你每次做錯事的時候，回頭一看，就會看到我在那邊笑你」。

朱學恒也提到，先前陳柏惟說要1打35，自己是第一個提醒數學算錯了，國民黨其實有36個人，也是第一個提醒他，怎麼脖子一勒，就被57歲的國民黨立委林為洲給放倒了。

三番兩次苦口婆心提醒，朱學恒希望陳柏惟可以更上一層樓，不要經常搞笑，如果真的很想講笑話，可以去上博恩的節目。

(中時新聞網)