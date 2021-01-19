17日晚間11時許，1名男子墜落在新北市中和區中山路巷弄內，警方調查發現，這名27歲男子父母雙亡、無親無故，疑似為街友身份。曾出過多本書，分享葬禮故事的「大師兄」表示，曾接過一名年紀輕輕就過世的女遊民，4個前夫帶3個小孩來看她，而這7人看起來「都有問題」，讓他不禁感嘆：「這樣的人居然結婚生孩子跟兒戲一樣，活生生複製一堆可怕的弱勢孩子出來」。

警方調閱監視器發現，27歲韓姓男子17日晚間徒步進入某賣場7樓停車場，隨後墜落身亡，初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。據了解，韓男父母雙亡，疑似為街友身分，戶籍掛於戶政事務所，聯繫不到親屬，警方通知社會局協助處理。

看到這則新聞，讓「大師兄」感觸良多，分享他接過一個當時77年次、年紀很輕的女遊民，「比我小居然當遊民，往生的地方很特別，死亡證明書上寫著，某車站幾號出口前第幾張石椅上面」。更讓「大師兄」眼睛一亮的是，「她的戶籍謄本，七七年次，四段婚姻」。

「大師兄」表示，女遊民的4個前夫帶著3個小孩來看她，「那四個看起來都有點問題……而那三個小孩看起來問題也不小」，讓他不禁感嘆「這樣的人居然結婚生孩子跟兒戲一樣，活生生複製一堆可怕的弱勢孩子出來，真的很令人猜不透呀」。

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