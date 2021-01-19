明明是點黑糖珍珠鮮奶，裡面卻含紅茶。一名媽媽日前到知名連鎖飲料店迷客夏買飲料給小孩，特別選擇不含咖啡因的飲品「黑糖珍珠鮮奶」，卻在製作過程中撞見店員將紅茶倒入鮮奶中，氣得立刻反應，只得到「每店都會加紅茶降低甜度」的答案，讓這名媽媽很難接受，質疑為何沒在菜單標明。

這名媽媽在臉書「爆怨公社」發文，17日下午到迷客夏點了一杯黑糖珍珠鮮奶，因為小孩年紀小，會特別避開含咖啡因的飲料，想不到卻看見店員將紅茶倒入「黑糖珍珠鮮奶」裡，當下非常詫異，因為菜單上完全沒提到該品項會加紅茶，店員也沒告知飲料有紅茶成分的事情，問店員也只得到「每一家都會加紅茶」的答案，目的是要調和黑糖的甜。

這名媽媽指出，她難以接受店家從頭到尾都沒有事先告知會加紅茶，「我再三確認中英文菜單名稱與內容，沒有任何會加紅茶的字樣，菜單會寫茶葉產地，但珍珠鮮奶完全沒寫茶葉產地」。

最後這位媽媽向店員表示，她可以接受未滿杯，店員起初不願意，表示這是公司的政策，但最後仍替其特製一杯「黑糖珍珠+純鮮奶」，但特別表明不能有下次。

對此，網友紛紛留言：「我也買給我兒子喝過欸！真的以為是純鮮奶」、「不是黑糖+鮮奶嗎？加了紅茶不是變鮮奶茶」、「天呀，我們也都以為沒咖啡因才點」、「一杯那麼貴不是純鮮奶，重點還標示不清.....」。

一名媽媽抱怨迷客夏的黑糖珍珠鮮奶沒有事先告知會加紅茶。(翻攝自 爆怨公社)

迷客夏貼公告回應。(翻攝自 迷客夏綠光牧場主題飲品FB)

迷客夏在官方臉書回應此事，解釋部分飲品為提升飲品口感層次，呈現最佳風味，在配方上酌用35至40ml的紅茶，降低糖分的甜膩感，並揭露有4項飲品都有添加少量紅茶，並表示會在菜單上明確標示、增加醒公告，消費者在點單時，門市人員應主動提醒，讓消費者能選擇不加紅茶的客製版本，造成消費者的疑慮與困擾，深感抱歉。

(中時新聞網)