波音公司（Boeing Co.）737 MAX因兩起致命空難停飛近2年後，加拿大交通部今天表示，已允許737 MAX 20日起在加國復飛。

在檢討此機型設計變更與加強機師訓練之後，加拿大交通部（Transport Canada）表示，「2021年1月20日將解除現行禁止此機型在加拿大空域商業運轉的飛航公告（Notice To Airmen, NOTAM）」。

交通部聲明說：「這將允許此機型在加拿大重返服務。」聲明還指出，加拿大的航空公司將準備好「在未來數天和數週內」讓此機型重返服務。

波音解決技術問題並加強機師訓練後，加拿大第2大航空公司西捷航空（WestJet）先前即已表示，打算21日就讓737 MAX重返服務。

加拿大航空（Air Canada）與陽翼航空（Sunwing Airlines）機隊中同樣有737 MAX機型。

737 MAX機型2018年與2019年3月接連在印尼與衣索比亞發生空難，共造成346人喪命之後，全球陸續宣布停飛這個機型。

巴西是第一個宣布復飛737 MAX的國家，去年12月就開始讓國內線復飛此機型，之後美國航空（American Airlines）也宣布讓737 MAX在美國復飛。

(中央社)