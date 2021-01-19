新北7歲妹住鐵皮屋頂下，用垃圾、帆布充當牆面，年僅1歲的弟弟肚子餓只能吃泡麵充飢，所幸經善心人士幫助，居住環境已改善。（圖／翻攝自社團法人愛的延續公益協會）

新北市萬里區一名許姓男子與同居人李女及2名兒女相依為命，一家四口靠著他打工賺錢、領弱勢補助過活，住在幾乎沒有遮蔽的房屋之中，四周拿垃圾和帆布勉強充當牆壁擋風，而1歲大的兒子肚子餓，也只能吃泡麵充飢，讓人看了非常不捨。所幸經善心人士幫助，居住環境已改善，孩子得已有溫暖的家。

社團法人愛的延續公益協會在臉書分享，新北萬里一名許姓男子原與90歲老母親和弟弟住在國有土地上自建的平房裡，後與李女未婚生下女兒後，平房內的居住空間難以分配，才和李女搬到老家旁的鐵皮屋頂下居住。

教育程度不高的兩人，節育觀念不足，隨後又產下2子，其中大兒子出生後，血液驗出毒品反應，經查為母親血液傳播，因此被社會局強制安置，而其餘的一家四口則在鐵皮屋頂下蝸居至今，家中環境髒亂不堪，四周僅用垃圾與帆布作牆擋風。

雪上加霜的是，由於數年前李女發生車禍，導致腦部受傷、智能退化而無法工作，全家的收入來源只靠著許男打零工、領取弱勢補助維生，相當辛苦。當年僅1歲的兒子喊著肚子餓，非但沒有幼兒食品可以吃，李女只能拿放置許久的泡麵餵食充飢。

社團法人愛的延續公益協會表示，入冬以來的連續幾次的寒流低溫，他們已著手規劃在許男的原住址興建可以遮風避雨住所，在1月9日、10日發動100多名義工人力，僅兩日就順利完成包含清理、興建完工與傢俱等全部所需。

新北一名7歲居住在會愣風的鐵皮屋中，家中環境髒亂、四周以垃圾當牆，全家僅靠爸爸打零工過活，連1歲的弟弟肚子餓也只能吃泡麵充飢。（圖／翻攝自社團法人愛的延續公益協會）

協會指出，雖在國有土地的限制下，無法做大幅度的翻建，但是每個居住環節都有大家滿滿的心意，舉凡新的冰箱、爐具、洗衣機到衣櫥、床組、甚至書桌等等，無一不是善眾們的慈悲心所堆砌而成，再次感謝所有的義工們。

協會也說，原先透過學校通報轉介，就讀小學一年級、7歲的許小妹妹，經常餓肚子、全身髒亂的上學，所幸經過長期的關懷與協助後，她的生活明顯改善，學校也很感謝所有人的愛心，改善居住安危，讓孩子可以有個溫暖的家。

(中時新聞網)