美國準總統拜登將在明天20日就任總統，拜登核心幕僚、哈佛大學教授艾利森（Graham T. Allison）日前直言，拜登明白世上只有一個中國、美國不會承認台獨。對此，網友譏諷表示，蔡政府不是最愛大內宣跟拜登政府的關係，這下尷尬了吧，網更呼叫817，趕緊出征艾利森，讓他知道什麼是台灣民主。

艾利森日前接受《TVBS》採訪時表示，拜登理解「世界上只有一個中國，而這個中國的首都在北京」，台灣這個獨立國家並不存在，而美國也不會承認台灣獨立。同時，艾利森強調，對拜登政府而言，最大的挑戰在於能否構思出新的兩岸方案，而不是拘泥於一國兩制，因為一個中國兩種制度的情況已經走到盡頭。

對此，粉專「觸極者 The Reacher」18日在臉書發文表示，民進黨政府前面各種大內宣，宣傳說拜登政府跟其幕僚與總統蔡英文、駐美代表蕭美琴多有交情，關係多好多好，結果抵不過艾利森的一句話，這下蔡政府可是真真正正尷尬了！該粉專更譏諷，「呼叫817，趕緊出征，讓他嘗到台灣式民主」！

許多網友也在po文底下表示，「以為拜登是塑膠嗎？看看綠媒之前的言論」、「喜歡自嗨，沒辦法啊」、「這讓我想起日本在2016支持希拉蕊，結果川普當選，安倍晉三親自跑去美國拜見川普道歉。日本算是很有份量的經濟大國，也是美國在亞洲的重要合作夥伴，尚且如此，台灣呢」？

(中時新聞網)