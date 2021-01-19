陽明(2609)今天恢復正常交易，股價漲停開出，長榮(2603)獲美系外資調高目標價，也以上漲5.7％開出，不過，由於近期航運股頻頻爆量，籌碼仍待沈澱，盤中呈現多空交戰。

海運價格狂飆，陽明獲利大幅成長，股價去年12月起強噴，觸及處置交易的紅線，從12月30日5分鐘撮合交易，到1月5日起的20分鐘撮合交易，半個月來股價明顯降溫，從32.15元高點下跌到昨天低點，跌幅超過3成。

在海運行情及陽明獲利今年持續看俏下，股價解封後一開盤衝上漲停，開盤半小時的成交張數已經達到14萬張，今年有機會挑戰去年12月29日的31.6萬張天量。

在陽明天今天開高下，長榮同步呈現開高表現。美系外資在新出爐的報告指出，2021年貨櫃海運景氣展望，隨著供應吃緊及需求增加，將支撐超級周期的獲利能力，重申長榮「加碼」評等，並將目標價由36元調高至48元。昨日長榮也獲得外資奧援，買超長榮17536張，結束連四賣的情況。

上周上海出口貨櫃SCFI綜合指數歐洲線報價小跌39美元，收4413美元/TEU，美西線小漲35美元，收4054美元/FEU，美東線小漲50美元，收4800美元/TEU，由於目前歐洲線運價高於美洲線甚多，法人認為可能有些航商調整航線使得歐洲線艙位增加所致。而在缺櫃情況尚未舒緩之前，運價大幅回跌機率不高。

(時報資訊)