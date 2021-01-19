日本調查發現，疫情剛爆發的第一波，政府拚命撒錢救經濟，當時有很多有困難的人因暫時有金流進來，故未走向輕生之路。不過，就在第二波疫情來襲的2020年下旬，輕生率卻明顯上升，特別是指婦女和兒童們。

根據香港科技大學和東京都市老年醫學研究所分析，2020年7月至10月的輕生率，竟出現年增16％，與同年2月至6月減少了14％形成強烈對比。

這份報告指出，疫情衝擊正常社交規範，嚴重影響兒童，青少年與女性的心理健康。研究也發現，2020年上半年因受到日本政府補貼，工作時間減少與學校停課等因素，輕生率反而下降。

為何日本輕生率在2020下半年反而增加，因為疫情影響，許多以女性為主的工作受到衝擊，上班族媽媽的工作量大增，以及與日俱增的家暴案件，讓這些日本女性，尤其是指家庭婦女的自殺率大增37％，達男性輕生率5倍之多。

對一些兒童而言，學校動不動就因疫情停課，造成適應不量，因此一時想不開就自我了結，使得輕生率飆升49％。

日本主要大都市正在實施緊急狀態，預估至2月7日才能結束。部分日本民眾憂心前途茫茫，因為工作可能不保並失去經濟來源。日官員也表示，在抑制疫情擴散同時，又不能傷到經濟，這平衡權宜有時真的很難拿捏。

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(時報資訊)