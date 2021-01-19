持續中鋼(2002)盤價漲勢，中鴻(2014)昨(18)日公布2月內外銷盤價連八漲，平均漲幅逾一成；第一季鋼價漲勢擴大，鋼廠獲利將比上季更佳，鋼鐵股今早隨台股上攻。

中鋼上周開出2月內銷盤價大幅調漲，中鴻昨日開出2月內銷熱軋、冷軋及鍍鋅鋼捲等大宗底材鋼價，跟進全面大漲，每公噸漲2,600～3,000元，外銷價格則每公噸漲50-100美元，平均漲幅逾10%，漲幅比1月進一步擴大。

中鋼2月內銷單月盤價平均大漲9.5%，中鋼率先開出的2月各項產品每公噸大幅調漲2,200～3,000元，也帶動中鴻全面大漲，平均漲幅逾一成。

中鴻指出，目前全球製造業持續擴張，中國大陸因寒冬及臨近春節影響鋼材需求，但整體鋼價仍然持穩，歐美下游需求暢旺、鋼價持續攀升，鋼市將延續向上動能；此外，台灣近期出口額續創新高，傳產貨品需求回升，國內補庫存力道強勁。為顧及下游競爭力，本次盤價續採理性訂價的策略。

中鴻去年7月起內銷盤價一路上揚；昨日開出2月內銷熱軋、冷軋及鍍鋅鋼捲等大宗底材鋼價，持續上漲，與中鋼同步連續第八個月漲價。

中鋼2月內銷單月盤價再開高，其中，冷、熱軋，熱浸鍍鋅相關產品及電磁鋼捲等每噸再調漲2200~3000元不等，內銷基價平均漲幅9.5%。中鋼指出，現階段各國鋼價續升，均是來自「成本推動」與「需求拉動」雙主軸帶動，並預期整體漲勢至少延續到上半年。

在中鋼、中鴻開高盤後，預計燁輝(2023)等下游鍍鋅鋼廠，新光鋼(2031)等裁剪廠，以及美亞(2020)等鋼管廠也將跟進漲價。第一季鋼市榮景確立，今早中鋼、中鴻率鋼鐵股上攻。

(時報資訊)