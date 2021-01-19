每年1月都是名人堂中鋒俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)值得吹噓的時候，今年又有人替他回顧28年前的那一仗，他率領奧蘭多魔術與芝加哥公牛的加班大戰。即使麥可喬丹(Michael Jordan)拿出全盛期的戰力猛砍64分，也敗給歐尼爾29分、24籃板的威猛演出。

MID-RANGE MASTER

28 years ago today, Michael Jordan scored 64 POINTS (with 1 3PT) in a loss to rookie Shaq & the Orlando Magic!



MJ: 64 PTS (27/49 FG), 5 STL, 1 AST

SHAQ: 29 PTS (11/18 FG), 24 REB, 5 BLK pic.twitter.com/WBSNZBtIMF — Ballislife.com (@Ballislife) January 16, 2021

1993年1月的歐尼爾只是一個菜鳥，但對手已把他當成賈霸一樣的超級中鋒而拚命包夾他。首次1月12日對上公牛時，魔術遭到痛宰，歐尼爾與喬丹皆未拿出全力。幾天後的1月16日兩軍再度交鋒，喬丹首節攻下22分同時點燃歐尼爾的鬥志。20歲的歐尼爾充滿力量且動作迅速，能夠趕在對手圍裹之前就做出進攻決斷。

歐尼爾誇口如果早生幾年，有自信中斷公牛王朝，他曾對ESPN說：「公牛中鋒隆利(Luc Longley)、威寧頓(Bill Wennington)、卡特萊特(Bill Cartwright)都會被我打扁，唯一不確定因素是我的罰球，那是50%的機率遊戲，如果我有手感就能贏，反之會輸。」

喬丹投49中27，包括延長賽的9分，還有5次抄截，但歐尼爾也有5次阻攻與9個進攻籃板，驚險擊敗公牛。該季結束之後喬丹跑去打棒球，1995年季末回歸又在季後賽被魔術淘汰。

隔年公牛組成全新的三巨頭，寫下72勝並在季後賽橫掃魔術，歐尼爾最後遠走西岸的洛杉磯湖人。事實上近年能夠取得3連霸並連續拿下3座FMVP的球星，也只有喬丹與歐尼爾兩人，歐尼爾稱得上是一代王者了。

(中時新聞網)