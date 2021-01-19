Western Digital Corp.近日宣布旗下WD、WD_BLACK、SanDisk等品牌同步推出4款4TB行動SSD，專為滿足高畫質內容處理需求而設計，讓消費者與專業人士擁有更多創作空間，包含遊戲玩家、內容創作者、愛好者與專業創意人士等，提供檔案擷取、移動和儲存時所需的效能、耐用性及大容量。

Western Digital消費級解決方案資深副總裁暨總經理Jim Welsh表示，透過Western Digital這次新世代解決方案，我們能提供客戶期盼已久的容量與效能，再次締造產品的全新里程碑。目前全球有上百萬名消費者與專業人士正在使用Western Digital旗下品牌的產品，我們未來也將持續引領技術革新，以滿足市場對性能、可靠度與領先優勢的需求。

Western Digital致力於提供領先業界的解決方案，讓消費者及專業人士在創作豐富內容時能如虎添翼。無論是使用智慧型手機紀錄家庭的重要時刻、備份或擴充遊戲資料庫，亦或在工作室、戶外等地製作影片，都能藉由Western Digital的多元產品線，可靠地儲存大量的檔案。

美國電影攝影師協會（ASC）與SanDisk Extreme團隊成員+ Sam Nicholson表示，身為電影及電視製作的攝影總監，他非常仰賴科技來實現創作視野與保護作品，無論出外景或在棚內使用多台12K及8K攝影機，SanDisk SSD都是我的重要夥伴。其大容量和高效能讓檔案管理更輕鬆可靠，尤其SanDisk Extreme Pro行動SSD更是他在外拍時的必備工具；在容量擴增後，他就可以有更多自由揮灑的空間，繼續創作令人驚豔的內容。

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