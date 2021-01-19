智慧穿戴裝置領導品牌Garmin 自2003年推出全球首支Forerunner運動錶款，以領先科技深耕跑步領域，迄今陪伴台灣跑者累積超越1億公里的距離，除了專注於專業跑步錶款研發外，也長期透過多元管道支持台灣體壇。2021年Garmin攜手國手匯力挺台灣長跑運動員，Garmin捐贈新台幣100萬元予台灣首屆「長明賞」，期望透過實際行動獎勵在長跑運動上具貢獻卓著之運動員，將台灣長跑運動推向國際，並透過品牌號召力，提升大眾對台灣長跑項目的關注度。

為提升台灣長跑在國際田徑界之地位、獎勵在國際賽事獲得殊榮或對台灣長跑成績有重大突破之運動員，台灣長跑競技網及社會永續發展推廣協會特別設置台灣首個年度長跑獎項「長明賞」，向台灣傳奇馬拉松選手─陳長明先生致敬，並特別擬定全國馬拉松紀錄基金條例作為遴選基準，選拔台灣長跑年度最佳男、女運動員各一位，以及提供破馬拉松全國紀錄獎勵。

對此，長期支持台灣跑壇發展的智慧穿戴領導品牌Garmin亦化身夢想推手，並攜手由跑界「最速總經理」王冠翔及奧運馬拉松選手張嘉哲共同創辦、被稱作運動員品牌加速器的「國手匯」大力推動此獎項。Garmin公益捐贈100萬元予台灣首座年度長跑獎項「長明賞」做為2021年至2023年之獎金獎勵及提升選手訓練資源，與國手匯共同鼓勵台灣貢獻卓越之長跑運動員，期望透過品牌號召力，引起大眾關注台灣長跑項目，全力支持台灣選手跑向國際賽事舞台，為台灣長跑環境貢獻一份心力。

Garmin同時特別邀請來自國手匯的「11位專業選手接力擔任客座講師」，包含於2020台北馬拉松打破自己全國紀錄並拿下國內全馬女子組冠軍的曹純玉、長跑甜心張芷瑄、新生代男子長跑好手鄧新詮…等，透過國手匯選手專業豐富的經驗分享，讓市民跑者與選手交流，全方位認識長跑運動，養成良好運動習慣，並以科學化方式循序漸進達成個人訓練目標。

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