儘管日本疫情未受控制，然而在車用MLCC需求強勁之下，太陽誘電股價持續竄高，早盤勁揚逾6％，股價最高一度觸及5,840日圓，續創歷史新高紀錄。

太陽誘電與村田均為車用MLCC大廠，同時也是蘋果供應鏈，隨著車市自去年下半年開始步入復甦，帶動車用MLCC需求，太陽誘電股價也跟進村田腳步，不斷刷新紀錄，早盤太陽誘電再度飆漲逾6％，最高價位一度達5,840日圓。

台廠表示，車用需求強勁，將會加速日商釋出3C一般品的訂單，台灣廠商仍是車市暢旺之下的間接受惠者。

(工商 )