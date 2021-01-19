外資持續不斷調高台積電目標價，近期更有未在台灣登記的外資喊價上看新台幣1000元，激勵台積電今天股價持續走高，盤中一度達619元，市值重回16兆元之上。

外資預期，隨著製程技術領先效益越來越大，將為台積電帶來更多機會，如英特爾（Intel）的外包，及安謀（ARM）架構的中央處理器（CPU）、5G與車用半導體等。

外資預估，英特爾CPU委外代工商機每年將達210億至220億美元，並預期在高通（Qualcomm）訂單回籠，加上英特爾3奈米CPU代工訂單挹注，台積電2023年可望賺進超過3個資本額，給予新台幣1000元目標價。

台積電今天在市場買盤積極湧入下，股價持續走高，盤中一度達619元，漲12元，漲幅1.97%，市值增加3111億元，攀高至16.05兆元，貢獻大盤約102點。

台積電預期，5G與高效能運算應用市場可望長期成長，並將驅動2020年至2025年營收年複合成長率達10%至15%。（編輯：楊凱翔）1100119

(中央社)