大聯盟官網今（19）日報導，只差7勝即可達成生涯200勝的37歲資深左投列斯特（Jon Lester），已與華盛頓國民隊簽下1年合約，只等體檢通過即可生效。

列斯特已有15年大聯盟資歷，待過紅襪、運動家、小熊隊，累計193勝111敗、自責分率3.60。去年縮水球季只繳出3勝3敗、自責分率5.16的成績，是生涯最差的一年，球季結束小熊拒絕執行2500萬美元的選擇權，結束6年賓主關係。

列斯特2018年以18勝拿下國聯「勝投王」，效力紅襪期間，曾於2007年、2013年獲得世界大賽冠軍戒，轉戰小熊隊後又在2016年添得第3枚冠軍戒，堪稱幫助球隊打破「山羊魔咒」，終結百年無冕惡夢的關鍵人物，當時曾獲選國聯冠軍系列賽MVP。

去年球季如果正常進行，列斯特就有機會完成生涯200勝，今年如果有正常演出，可望在國民隊達陣。國民已有薛爾瑟（Max Scherzer）和史崔斯柏格（Stephen Strasburg）兩名強投，加上列斯特後先發輪值實力也將大幅增強。

(中時 )