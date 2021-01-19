29歲大陸女星鄭爽和舊愛張恒昨（18日）被爆在美國找代理孕母，取得2個小孩，但在小孩出生前，鄭爽和張恒就已分手，鄭爽還被流出音檔，提出要棄養孩子，消息震驚演藝圈，不過，就當外界都等著鄭爽出面回應時，鄭爽卻被網友揪出，在昨深夜用小號逛二手拍賣網站。

鄭爽和張恒分手後，兩人還因債務糾紛鬧上法庭，張恒沉默多日後在昨更新微博，認了自己滯留美國一年多，背後的原因是在美國照顧小孩，張恒還放上2個小孩的照片，隨後陸網還流出孩子的出生證明，父母親的英文名恰巧和鄭爽、張恒相同。

由於孩子出生僅隔一個月，鄭爽也因此被爆是找代理孕母生小孩，這時鄭爽卻傳出，帶著爸媽和張恒父母提出棄養，她甚至激動爆粗口：「孩子真的打不掉，X的，我都快煩死了」，鄭爽毀滅三觀的發言一出，不僅引發外界熱議，連粉絲後援會的會長也都心碎，宣布脫粉。

不過就當外界都等著鄭爽出面回應時，鄭爽卻被網友揪出，用微博小號發文「傷害人你真有一套」，疑似回應代孕風波，不過這則發文事後已遭刪除，引發網一片熱議，而網友昨也揪出，鄭爽在深夜用小號逛二手拍賣網站，網友也紛紛虧她事不關己、心理狀態強大，但風波已越演越烈，鄭爽至今都保持沉默，就等鄭爽早日出面，把代孕風波說清楚。

(中時新聞網)