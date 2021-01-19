大陸女星鄭爽和素人男友張恒過去交往一年多，2019年底告吹，昨(18日)張恒疑在兩人秘密領證兩周年前夕，大爆女方在美國找代孕，生下兩個小孩後又棄養，獨留張恒在美國照顧小孩因法律問題無法回到大陸。對此，前美女主播竹幼婷心痛發文問：「沒有經歷懷胎10月，所以和孩子沒感情才會說棄養就棄養是嗎？」

竹幼婷2003年曾和楊丞琳合拍《粉紅教父小甜甜》，也當過華視、中天和鳳凰衛視資訊台的主播與主持人，2016年她嫁給老公David後就移居到芬蘭，淡出演藝圈，如今育有2子。昨鄭爽疑似在美國代孕棄嬰的消息在微博引發討論，竹幼婷也心碎問：「找代孕，沒有經歷懷胎10月，所以和孩子沒感情才會說棄養就棄養是嗎？心疼孩子啊」。

竹幼婷發文。（圖／翻攝自竹幼婷在芬蘭微博）

徐冬冬發文。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

而被封為大陸第一美胸的女星徐冬冬，過去曾關注微博上的鄭爽超話，昨她突然發文說：「不會脫粉」，被推測疑是不會嫌棄鄭爽？網友反嗆：「妳願意給人代孕不？」、「這個不需要你出來站隊，中國公民當然站國家站法律。有心人除外」、「那妳去幫她代孕吧，順便幫她領養那兩個孩子吧」，但也有網友澄清她是在說建立了自己的粉絲群，自己是自己的「早鳥」不會脫粉。

廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

此外，「廣告小妹」稍早也在臉書說：「鄭爽的瓜好好吃（嚼嚼）。我最近看的兩部她的劇，都很雷，爆雷。我思考，她對影視圈到底有啥貢獻。現在懂了，瓜這麼好吃，貢獻度很高。」其他人回應：「她真的太......那段錄音怎麼可以被爆出來？」、「希望無辜的孩子們能好好的」、「就算是代理孕母生的，也是她的孩子，她怎能說不要就不要，看著自己的孩子流落在外，她怎麼忍心，實在太奇葩」、「真的刷三觀，要孩子跟買件衣服一樣」。

(中時新聞網)