繼民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，高雄市議員黃捷罷免案也將在2月6日（星期六）舉行投票。罷捷公民團體發起人王明正表示，大多數人認為黃比王難罷免，但他認為罷免黃的成功率高達99%，關鍵就在黃的「投機政客性格」，像黃2018年參選議員時，曾附和時任國民黨高雄市長參選人韓國瑜的口號，痛批高雄「又老又窮」、「大家都吃不飽了，然後政府卻一直想用藝術中心，叫大家去看表演」，這2句話至今讓綠營懷恨在心。

王明正今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，黃捷雖然沒友王浩宇討人厭，但其「投機政客性格」卻遠比王還要顯著，這也是讓許多民眾最不以為然的原因。首先，黃乘著2018年「討厭民進黨」的風勝選；其次，憑著對前高雄市市長韓國瑜「翻白眼」一舉得名，進而成為「黑韓大將」；其三，黃隨時可能加入民進黨，衝擊綠營議員甚至立委的提名，黨內民代力挺也只是做表面。

王明正強調，黃捷從時代力量退出後，目前是掛無黨籍身分，但外界都認為他只是在「待價而沽」，一旦有好條件下一步就會加入民進黨。這點對民進黨內部影響很大，因為會直接影響到綠營議員提名，包括林智鴻、陳慧文、張漢忠3位議員下次的連任也深受影響，所以這些人的相挺也只是做表面；不僅如此，一旦黃的聲勢成長到足以選立委，這影響更大，何況以她的個性一定會跳出來選，故綠營目前是各懷鬼胎、心照不宣。

此外，王明正坦言，黃捷當年代表時代力量參選議員時，曾沿用韓國瑜競選口號，抨擊高雄「又老又窮」，甚至稱地人不期待鳳山衛武營與大東藝術中心，因問「大家都吃不飽了，然後政府卻一直想用藝術中心，叫大家去看表演」。這些話，儼然是對長期執政高雄的民進黨一大創傷，民進黨根本不會忘記，同時也凸顯了黃「投機政客性格」。

不僅如此，王明正更爆料，黃捷當年為勝選呼應韓國瑜口號的種種言論，被綠營視為「在背後捅陳其邁那一刀」，這也是為什麼黃在高雄市長補選時，未能進入陳其邁發言人團隊的原因。這些「事蹟」，罷捷總部日後也都會做成傳單，讓各界都能清楚看見黃這個見風轉舵、隨時都能反叛的「投機政客」、「白眼狼」的真面目。

(中時新聞網)