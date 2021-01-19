華碩（Asus）連續三年推出的ROG Phone電競手機（或稱遊戲手機），因性能強勁，鎖定高階用戶，收穫不錯成效，也讓新一代手機備受關注。繼先前微博上透露將持續與騰訊合作，在中國大陸市場推出新一代手機後，新機諜照也已在網路上曝光。從機身設計上來看，很有可能命名會跳過「4」這一個華人普遍覺得不太吉利的數字，直接選用ROG Phone 5的名稱。

從微博 @WHYLAB 曝光的手機諜照來看，風格確實與前幾代的 ROG Phone都相當接近，並且略有不同，顯示是屬於一款尚未發表的機種。主相機模組的形狀與ROG Phone 3選用的風格接近，下方置放了64MP字樣，暗示將採用6400萬畫素主相機的配置。

除此之外，機身下方出現一個全新的紅色按鈕，目前推測有可能用於快速進入遊戲模式之中，佳惠喜愛玩手遊的玩家。另外側面的充電孔仍舊保留，讓玩家以橫屏方式持握的時候，可使用側邊的充電孔來充電，更便於持握並可順利操作，發揮戰力。

除了上述可從機身設計上推測出來的規格外，目前可以推測得知的這一款ROG新機將會採用高通Snapdragon 888處理器，RAM與ROM的規格上不得而知，另外中國大陸與台灣推出的版本也很可能在儲存容量與記憶體上有別。此外，根據在中國大陸地區的認證資料，預計新機將搭載6000mAh電池，搭配60W或是65W的充電器。

華碩確定再次與騰訊合作，在中國大陸市場推出此市場限定版ROG Phone手機。（摘自微博）

根據ROG遊戲手機微博釋出的資料，選用了牡羊座星象排列的星空圖。因為歸屬於牡羊座的生日落在3~4月份，預期今年全新的ROG Phone將會比2020年在7月份才發表的時間提早不少，最早可能在今年第一季末就亮相！

(科技)