教育部在國立高中推動「學校社區共讀站計畫」，除了營造優質學習環境，也帶動社區民眾加入閱讀行列，目前累計核定137校辦理，其中118校已完工啟用，後續將持續推廣普及，讓整體閱讀風氣向上提升。

國立新竹高商去年執行共讀站計畫，圖書館大門可看見共讀站意象「閱．森活」，踏入館內即彷彿沐浴在森林之中，將空間營造出大自然綠意盎然的主題氛圍，就像是都市中的叢林，讓所有踏進館內的人都紛紛駐足、流連忘返。

國立中興大學附屬台中高農共讀站以「興悅讀」為主題，將老舊圖書館翻新，也與鄰近社區取得共識，入館門口即可清楚看見新進圖書、特色書展等，還規畫小型的開放式空間，讓學生或社區民眾可以在此處進行專題討論、辦理活動等。

教育部國教署表示，「學校社區共讀站計畫」不但是學生學習的良好空間，也是108課綱「閱讀素養」及「自主學習」的絕佳學習場所，更是在地社區親近校園，享受書香之樂的好去處。未來國教署也將持續協助各校發展符合需求的共讀站，打造友善良好、永續經營的校園。

(中時 )