韭菜復明日 明日何其多

其實在股市中會畢業的人都不是因為購買的標的錯誤，而是購買的方式錯誤，或者簡單來說，是購買的「行為」錯誤！

10個韭菜裡有11個都是在「追高」，我想，應該很少有韭菜會在發表畢業文的時候說：「我就是趁他大跌沒人要買的時候買進，然後他漲起來我就賠錢出場了。」因為會當韭菜的很多人都很少長期觀察基本面，而是跟著「新聞」面去買「當下」最熱門的股票，因為新聞說他業績很好，所以我在這個時候買進應該可以獲利吧！下跌的股票可能新聞正播放著他利空的消息，韭菜在不了解該股的基本面狀態下，又怎麼會買進呢？

所以通常的劇本都是：「這檔業績很好，我現在買進一定可以大賺了！」、「現在不買就來不及了，以後買不到」

舉比特幣做為例子

大部分的韭菜都不是買在藍色圈，因為買在藍色圈的不會畢業呀！但大部分會被收割的韭菜都是買在紅色圈，就算之後股價又成長，如果手中籌碼已經被割完，那後續股價創高對已經被收割的韭菜來說也沒有意義了。

(圖/PressPlay Academy孫悟天提供)

舉我看到的實例

玉山金好不好？絕對好，但當時玉山金漲到30元時，市場上出現「玉山金業績這麼好，用殖利率換算，就算漲到40也不為過，現在30元買進，還有30%以上的利潤」---然後玉山金就回檔了！

長榮最近業績好不好？絕對好！但當長榮漲到45元附近公布業績後，市場上出現「長榮業績爆火了，之後股價一定會一路上紅，明日開盤就收盤，一定會一路鎖死漲停到收盤，賺翻啦！」---然後長榮就回檔修正了！

(圖/PressPlay Academy孫悟天提供)

再以長期持有的股利角度來說，股價從12元漲到45元快300%，幾乎是141年的股利(近3年股利0.7)，又怎麼不賣給「想買~想到不買不行，不買就來不及」的韭菜呢？(簡直比PS5還難搶)

(圖/PressPlay Academy孫悟天提供)

以上不代表我對於2檔個股的看法，純粹是剛好聽到「韭菜」的發言而有感而發，如果股價100%呈現業績的狀態，那所有經濟學家應該都會成為「股市高手」，但百年來證明市場並不是一個「效率市場」，因為這中間充滿了「人性」，也許以後這兩檔股票股價還是會漲到百元，但韭菜手中已經沒有籌碼，因為已經被「割光殆盡」。

不改變投資行為

不改變投資行為，就算買的是好的標的，還是脫離不了被「割韭菜」的命運，只是在不同的標的身上，不同的價位點被收割而已！很多「這樣類型」的股票配息率都不高(比特幣根本沒股息呀)，所以買進獲利的唯一條件就是「獲利賣出」，因此在上漲的過程中，你認為還會漲的時候買進可能是別人已經賺了30%、50%、甚至100%的時候，配息只有2%，賣給你賺到100%=50年，怎麼就不會出脫給你呢？

當大多數低成本的股東出脫給你，量就會逐漸變大，但當籌碼從大戶出脫給散戶後，股價又要由誰拉抬呢？之後在幾次下跌受挫時，散戶又因為失望把手中的籌碼出脫給大戶，大戶再次低接、低接、低接，等接著差不多了，又再拉抬一次，再次吸引散戶進場，接著再收割一次...

問問自己，不改變這樣的操作習慣，到底要被「割幾次才甘願？」

最後！

關於這些操作行為，有非常多的韭菜根本沒有「察覺」，因此都一直處於大賠小賺的績效當中，賺錢時覺得自己這次眼光精準，賠錢時就認為「下一檔會更好」所以又去追尋下一個標的！

反覆反覆操作之下，也只是慢慢被收割而已，如果不跳脫這樣的「操作模式」，不是慢慢被收割就是以後有一日一次被收割殆盡！

要改變這樣的投資行為，就從第一步「察覺」開始！之後利用「選擇」→「練習」→「習慣」就有機會慢慢導正你的操作行為，進而提升你的操作績效！而操作行為又是被大腦所操控，因此回歸到最後還是一個投資人的「投資心理學」影響了每次的操作行為，最後推薦閱讀《存股致勝心理學》，讓你了解自己的操作行為，了解投資心理學，重新建構自己的投資操作DNA！

本文由PressPlay Academy專欄作家孫悟天授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

(中時新聞網)