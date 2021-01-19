新北市公共自行車與YouBike合約將在8月到期，新北市最新公共自行車新標案預計3月上路，是否跟進北市轉換成YouBike2.0，新北市交通局綜合規畫科長吳政諺表示，新標案不限定特定廠商，但新得標業者除要接手目前1萬多輛的YouBike，不管是延續舊系統，或引進新系統，系統都要相容，確保與北市的轉乘不中斷。

新北市公共自行車站點約600餘站，車輛數超過1萬輛是全台最多，不過新北與YouBike合約將在8月到期，新北市公共自行車新標案預計在3、4月就會上網公告招標，新舊系統如何無縫接軌成為最大問題。

吳政諺指出，目前新北市公共自行車標案在試算權利金階段，仍在研議中，但目前確認，接手的業者無論是延續舊系統，或是引進新系統，都必須確保新舊系統相容，其中與北市的轉乘，也不能中斷。

不過系統相容還要YouBike點頭，外界認為YouBike可能是唯一能夠承接的廠商，吳政諺強調，新標案不會只有特定廠商，目前彰化也順利從YouBike轉換到Moovo，只要能夠符合市府的要求，都能夠投標。

吳政諺指出，市府也會在合約要求，若是新廠商引進系統，必須開放系統「Know How」，確保未來系統轉換時，能夠順利銜接，避免出現轉換空窗期。標案預計3、4月公告上網。

(中時 )