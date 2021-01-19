部立桃園醫院爆發院內群聚感染，引起外界質疑是否院內感控沒做好，批判防疫制度聲浪再起，立委鍾佳濱在臉書分享醫護人員寫下的真實心聲，透露從十七年前抗SARS開始心酸就往肚裡吞，甚至坦承遺書早就寫好了。

鍾佳濱18日在臉書引述一位醫師好友轉來的一篇真實文章寫道：「我們是外傷醫師，病人摔得頭破血流，難道要先篩檢不是陽性才急救嗎？陽性就不用急救嗎？」他還說：「十七年前抗SARS時，他籌建戶外急診室時，遺書早就寫好了」，鍾佳濱稱讚，這就是我們台灣優質的醫護人員。

鍾佳濱指出，疫情發生後，不論急診還是婦產科，身處第一線的醫護人員無時無刻都在盡心盡力，在明知有疫情風險的情況下，他們仍會想盡辦法因應狀況，不會斷然拒絕醫治。

立委鍾佳濱PO出店家自動加印字樣的口罩。(圖/摘自鍾佳濱臉書)

鍾佳濱說，還記得921大地震發生時，民眾自動把禦寒衣物、睡袋送到南投，當時的救災指揮中心到處都堆滿物資，甚至還必須額外分配人力來管理；亦如這次幫他做客制化「免疫杯」的店家，因為想到機車騎士在冬季時，習慣在醫用口罩外加上布口罩保暖，因此自發性地在上面加印字樣後送給他。

鍾佳濱說，台灣社會真的很溫暖，當社會出現共同危難時，島嶼上的每一份子都會很想盡份心力，也不求任何回報。

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(中時新聞網)